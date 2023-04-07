Süper amatör ligin bitmesi ile İnegöl temsilcisi takımlarımızdan Kurtuluşspor ve Karadeniz Güvenspor Play-off’lara kalmıştı. 3 Nisan Pazartesi günü Bölgesel amatör spor kulüpleri federasyonu merkezinde Başkan Osman Kılıç nezaretinde kura çekimi gerçekleştirildi.



Kura çekimi sonucunda temsilcilerimizden İnegöl Kurtuluşspor ilk maçını 9 Nisan Pazar günü saat 16.00 da Merinos sahasında Orhangazi Çakırlı spor ile yapacak.

Diğer temsilcimiz Karadeniz Güvenspor ise ilk maçını 9 Nisan Pazar günü saat 16.00 da Fidye Kızık sahasında İznikspor ile yapacak. Play-off sürecinde takımlar toplam 5 maç yapacak.

İBRAHİM USLU