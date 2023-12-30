Riyad'da düzenlenecek olan 2023 Süper Kupa mücadelesi, Türk futbolseverlerinin merakla beklediği bir etkinlik olarak planlanmıştı. Ancak, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşacağı heyecan verici müsabaka, beklenmedik bir krizle ertelendi. Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte iki büyük kulüp, bu durumu değerlendirerek ortak bir karar alarak maçın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi. Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimlerinden yapılan ortak açıklamada,

"Kamuoyuna duyurulur,

Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.

Türkiye Futbol Federasyonu

Fenerbahçe Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü" ifadelerine yer verildi.