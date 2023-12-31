Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen ancak iptal edilen Turkcell Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı netleşmeye başladı.

2024'ün ilk ayıyla birlikte takımlar yoğun bir maç temposuna girecekler.

Bu süreçte ocak sonu - şubat başında bir boşluk gözüküyor.

Türkiye Kupası maçlarının yanı sıra şubat ve mart aylarında takvime Avrupa kupaları da eklenecek.

Mart ayı da dolu ve bu ayın son haftası milli maç arası var.

Takımlarımız Avrupa kupalarından elenirlerse nisan ayı içerisinde hafta içi günleri boşa çıkıyor.

İhtimaller dahilinde bu ay içerisindeki uygun bir günde Süper Kupa maçı oynanabilir.