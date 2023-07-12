Türkiye Futbol Federasyonu ile Trendyol arasında imzalanan iş birliği anlaşmasının bedeli 700 milyon TL.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, 2023-2024 sezonu Süper Lig ve 1. Lig isim sponsoru oldu. Spora ve sporculara verdiği desteklere ara vermeden devam eden Trendyol, yeni sezonda Trendyol Süper Lig’de mücadele edecek 20 takım için önemli bir destek sağlayacak.

Anlaşmanın imza töreninde açıklamada bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Tarihi bir iş birliği anlaşmasını duyuruyoruz. Ülkemizin en güçlü ve en hızlı büyüyen markalarından Trendyol, hem Süper Lig'in hem de 1. Lig'in isim sponsoru oldu. İki ligimizin de tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atmaktan gurur duyuyoruz. Bu anlaşmayla Türk futboluna güç verdiler" ifadelerini kullandı.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ise, Türk futboluna desteklerini Türkiye Futbol Federasyonu ile işbirliğiyle farklı bir seviyeye taşıdıklarını söyledi.

Süper Lig’in 2023- 2024 sezonunda yoluna Trendyol Süper Lig olarak devam edecek olmasının büyük mutluluk ve gurur olduğunu kaydeden Çetin, "Bu yalnızca bizim değil, Türkiye’nin dört bir köşesindeki 300 bin satıcımız, 500’e yakın üreticimiz ve 30 milyonu aşkın müşterimizin de sponsorluğudur” dedi.

Süper Lig Kulüpler Birliği Başkan Vekili Süleyman Hurma, Türk futbolunun ciddi ekonomik zorluklar yaşadığını belirterek, gerçekten Türk futbolu ailesi, bu zor dönemden geçerken Trendyol’un verdiği bu desteği hiçbir şekilde unutmayacağını söyledi.