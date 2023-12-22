Trendyol Süper Lig’de 18. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Haftanın önemli maçında 24 Aralık Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig’de 18. hafta heyecanı yarın, 24 Aralık Pazar ve 25 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Sivasspor, yarın saat 13.30’da İstanbulspor’u ağırlayacak. Süper Lig’in 18. haftası derbi maça sahne olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren müsabakada Fenerbahçe, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00’da Galatasaray’ı konuk edecek. Hafta, 25 Aralık Pazartesi günü oynanacak 4 maçla tamamlanacak.
Süper Lig’de 18. haftanın programı şöyle:
Yarın
13.30 Sivasspor - İstanbulspor
16.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK
19.00 Trabzonspor - RAMS Başakşehir
24 Aralık Pazar
13.30 Konyaspor - Kayserispor
16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray
25 Aralık Pazartesi
17.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor
20.00 Hatayspor - Beşiktaş
20.00 Pendikspor - MKE AnkaragücüKaynak: iha