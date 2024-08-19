Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun 2. haftası tamamlanırken, futbolseverler 33 gol izledi.

Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun 2. haftası bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftanın en gollü maçları Başakşehir - Alanyaspor ve Beşiktaş - Antalyaspor arasında oynanırken bu müsabakalarda 6’şar gol kaydedildi. Beşiktaş ile Galatasaray ilk 2 haftayı kayıpsız geçti. Fenerbahçe ilk puan kaybını İzmir’de Göztepe karşısında yaşadı. Adana Demirspor, Bodrum FK ve Kayserispor ise henüz puanla tanışamadı.

Trabzonspor haftayı BAY geçerken, 9 karşılaşmada toplam 33 gol atıldı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Konyaspor - Galatasaray: 1-2

Kayserispor - Sivasspor: 1-2

Göztepe - Fenerbahçe: 2-2

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: 1-2

Başakşehir - Alanyaspor: 4-2

Gaziantep FK - Samsunspor: 0-1

Beşiktaş - Antalyaspor: 4-2

Eyüpspor - Bodrum FK: 4-1

Hatayspor - Kasımpaşa: 1-1