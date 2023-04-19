Süper Loto 1 kişiye, 75 milyon 863 bin 402 TL ikramiye kazandırdıİSTANBUL (İGFA)- 18 Nisan Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, Samsun Vezirköprü’den oynayarak 6 bilen 1 kişi 75 milyon 863 bin 402 TL ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye; 8, 30, 36, 37, 57, 58 sayılarına isabet etti.

Süper Loto; salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü 21.30’da çekiliyor.

Çekiliş sonuçları ise çekilişin hemen sonraında https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinden yayımlanıyor.