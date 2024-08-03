Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, yaz turnesine büyük bir coşkuyla devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Antik Tiyatro’da ikinci konserini gerçekleştiren Pekkan, ilk konserinde olduğu gibi tüm biletlerin saatler öncesinden tükenmesiyle sold out oldu.

Yıllardır sahne almayan yakın arkadaşı Sezen Aksu’ya da övgü dolu sözler söyleyen Pekkan, "Sahneleri neden bıraktı bilmiyorum ama Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi sanatçılardan biri. Onun şarkılarını okumaktan büyük zevk alıyorum" dedi. Binlerce sevenine söylediği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşatan Süperstar, sahne enerjisi ve dansçılarıyla birlikte sergilediği performansla büyük alkış aldı.

Burcu Sedef imzalı altın sarısı bir kıyafetle sahneye çıkan Pekkan, hayranlarının "İkon" tezahüratlarına, "Güzellik gelip geçicidir. En güzel şey sizin sevginiz, bugüne kadar sahnede bu kadar sağlam durmamın sebebi siz sevenlerimsiniz” dedi. Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalarak harika bir performans sergileyen Süperstar, hayranlarının yoğun isteği üzerine tekrar sahneye çıkarak konseri yarım saat uzattı. Süperstarı izlemeye gelenler arasında Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy ve Oya Başar'da vardı.