İnegöl’de görevli polis memurları geçtiğimiz akşam durumlarından şüphelendikleri şahısları durdurmak istemelerinin ardından şahısların kaçmasıyla başlayan kovalamacada şahısları kıskıvrak yakalayan polis memurları ödüllendirildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

22.07.2022 günü saat 20.00 sıralarında İnegöl Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Komiser Yardımcısı Mehmet Raşit DEMİRTAŞ, Polis Memuru Taner AHMETOĞLU ve Polis Memuru Mustafa YALÇIN görevlerini ifa ettikleri esnada Mahmudiye Mahallesi Kasım Efendi Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri U. K. isimli şahsı ve yanındaki arkadaşını durdurmak istemiş, dur ihtarına uymayan şahıslar polislerden kaçmaya başlamış, U.K. isimli şahıs, kaçışı esnasında belindeki tabancayı yere atmış, tabanca ve tabancayı yere atan şahsın beraberinde ki arkadaşı bir polis tarafından muhafaza altına alınırken diğer polis kaçan şahsın peşinden ara sokaklarda yaklaşık 1 kilometre boyunca koşarak takibe devam etmiş, görevli polis kovalamacanın ardından, U.K. isimli şahsı Yenice Mahallesi Hasan Koyuncu Sokak'ta yakalamış, ardından polis ekipleri şahsı ilgili işlemler için karakola götürmüş, olayın ardından İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan BAYDEMİR telsizden anons ederek şahısları kovalamaca sonunda yakalayan polis memurlarına teşekkür etmiş, Daha sonra başarılı polis memurları Kaymakam Eren ARSLAN ve İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan BAYDEMİR tarafından Kaymakamlık makamında birer gömlek hediye edilerek ödüllendirilmiştir.