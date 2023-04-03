Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda “2018-2019 yılları arasında Suriye’nin İdlib bölgesinde DEAŞ Terör örgütü ve El-Nusra cephesi adına sözde silahlı olarak faaliyet gösterdiği öne sürülen 1 kişi yakalandı.

Tekirdağ il genelinde DEAŞ Terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, A. El R. isimli şahsın “2018-2019 yılları arasında Suriye’nin İdlib Bölgesinde DEAŞ Terör örgütü ve El-Nusra cephesi adına sözde silahlı olarak faaliyet gösterdiği, 2020 yılında illegal yollarla Türkiye’ye giriş yaparak Çorlu’ya geldiğine yönelik istihbari bilgiler edinilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Düzenlenen operasyonda şahıs, Çorlu ilçesinde yakalandı. Şahıs emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.