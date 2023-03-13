Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava tabi tutulmadan ülkemizde istedikleri üniversitelere girebileceği iddiası yalanlandı.

Bazı sosyal medya paylaşımlarında ve haber sitelerinde 'Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) açıklamasına göre Suriyeli mülteciler hiçbir sınava tabi tutulmadan ülkemizde istedikleri üniversitelere girebileceği' öne sürülmüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamayla bu iddia yalanlandı.

"Böyle bir açıklama söz konusu değildir"

Yapılan açıklamada, "YÖK'ün böyle bir açıklaması söz konusu değildir. Ayrıca devlet üniversitelerine yerleşimde Suriye uyruklu öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrenciler arasında ayrım yapılmamaktadır. Suriye uyruklu öğrencilerin yabancı uyruklu öğrenciler için istenilen şartları yerine getirmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.