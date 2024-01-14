BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bursa'da bugün şehir genelinde sisli bir hava etkili olacak.  En düşük hava sıcaklığı -3 derece seviyelerinde seyrederken en yüksek sıcaklık 7 derece olacak. 

Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde termometreler 0 derece olarak ölçülürken gün içerisinde Bursalıları rüzgarlı bir hava bekleyecek. En yüksek sıcaklık 13 derece seviyelerinde seyredecek.

Salı günü ise en düşük sıcaklık 8 derece seviyelerinde seyrederken şehrin genelinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Edebey'de kandilde çocukların yüzü güldü Edebey'de kandilde çocukların yüzü güldü

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İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı -10 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde soğuk bir hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 5 derece olacak.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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Kaynak: Haber merkezi