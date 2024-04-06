Edinilen bilgiye göre Metal Sanayi kavşağında Murat K. (54) yönetimindeki 16 ACR 532 plakalı araç ile Fatih Mehmet S. yönetimindeki 16 GV 118 hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, araçlarda bulunan Belinay D. (7) ile Umut B. (20) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambDevlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.ulanslarla İnegöl

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ