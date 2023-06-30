Mardin - Diyarbakır Metropoliti Filuksinos Salona Özmen, Mardin Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı Yönetim Kurulu adına Kuran’ı Kerim yakılması olayı ile ilgili bir açıklama yayımladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Son dönemlerde, İsveç'te "Kur'an Yakma" Eylemini kınadıklarını belirten Mardin - Diyarbakır Metropoliti Filuksinos Salona Özmen, yayınladığı duyuruda şu ifadelere yer verdi; "Özgürlük, düşünce ve ifade özgürlüğü Allah tarafından insanoğlunun donatıldığı en değerli armağanlardır. Bu, insan onuruna hizmet edecek şekilde kullanılması şartıyla.

Bu manada küresel anlamda, insanların sahip oldukları değişik dinler, mezhepler ve inançlara karşı karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde yaşamaları Allahın buyrukları arasında bir gerçek!

Dolayısıyla, Allah'ın suretinde yaratılmış biz insanlar, birbirimizin dinine veya inancına son derece saygılı olmak zorundayız. Son günlerde, İsveç'te Kur'an yakma Eylemine ibretle ve üzüntüyle şahit olduk. Şunu açıkça belirtelim ki, bu eylem, kesinlikle ifade özgürlüğü kapsamına girmez ve dinlere karşı en büyük saygısızlıktır, nefrettir! Zira özgürlük, başka insanların dini değerlerine saldırma hakkı vermez!! Şeklinde açıklamada bulundu.