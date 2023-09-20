Türkiye’nin çeşitli illerinde eş zamanlı olarak ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi personelleri de destek verdi.MERSİN (İGFA) - Her yıl olduğu gibi bu sene de 16- 22 Eylül tarihleri arasında dünyanın pek çok yerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Mersin’de de renkli görüntülere sahne oldu. Hafta kutlamaları kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinde eş zamanlı olarak ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi personelleri de destek verdi. Üretici stantlarının da yer aldığı etkinlikte, kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini satışa sunarak dayanışmayı büyüttü.

Bu kapsamda Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda bisikletlerini süsleyip rengarenk kıyafetleriyle alanı dolduran kadınlar, trafikte bisikletlilerin de var olduğu mesajını vermek için bir araya geldi. Kadınları bisiklet sürmeye özendirmek ve vatandaşları bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmeye teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, süslü kadınlar bisikletlerini toplumsal farkındalık yaratmak için sürdü. Özgecan Aslan Barış Meydanı’ndan başlayan bisiklet turunda kadınlar sırasıyla Mersin İdman Yurdu Meydanı, Muğdat Cami, Güven Sitesi, Forum AVM, Yenişehir İtfaiye Dairesi’nden turlayıp, Özgecan Aslan Barış Meydanı’na geri dönerek turlarını sonlandırdı.

Sahil: “Kadınlar sokağa çıkarsa dünya değişir”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’nda Kadın Şube Müdürü olarak görev yapan Edibe Sahil, “Bugün burada kadınların sosyal hayata katılımını, bisiklet kullanmasını, çevre duyarlılığını vurgulayacak bir etkinlik yapıyoruz. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 10 yılı aşkın süredir düzenleniyor ve belediyemiz her yıl bunun destekçisi. Burada üretici kadın stantları açıyor ve organizasyona destek oluyoruz. Kadınlarla beraber aynı güzergahta bisiklet sürerek bir farkındalık çalışması yapıyoruz” dedi.

Etkinliğin kadın ve çevre ana temalı önemli bir etkinlik olduğunu da vurgulayan Sahil, “Kadınların sokağa çıkması, bisiklet sürmesi, arabalardan uzaklaşıp bisiklete yönelmesi ve çevre duyarlılığını vurgulamak için bu etkinliği yapıyoruz. Çünkü kadınlar sokağa çıkarsa dünya değişir. Biz bunu biliyoruz ve o yüzden bugün buradayız” diye konuştu.

Budur: “Dünya’nın en renkli ve en güçlü tek global kadın hareketi”

Etkinliğin, dünyanın en renkli ve en güçlü tek global kadın hareketi olduğunu vurgulayan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun Mersin Organizatörü Ebru Petek Budur, “Bu hareket, 2013 yılından itibaren Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sürdürülebilir ve aktif ulaşım konularına dikkat çekmek üzere yapılıyor. Otomobilsiz Kentler Günü’nde, kadınların toplumda dilediği gibi görünür olmasının yanı sıra bisikletle birlikte daha görünür olmasını ve toplumun bisikletli ulaşımına yönelik saygı kazandırılmasına olanak sağlıyor. Ayrıca iklim krizine dikkat çekmek için karbon salınımın atmosfere yayılması gibi ekonomiden sağlığa, sosyal faydaya kadar çok önemli amaçları içinde barındırıyor” ifadelerine yer verdi.

“Etkinlik, kentin kültürel ve sosyal mirasına değerli bir imza bırakıyor”

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nu yapmaya başlayan 6.’ncı şehrin Mersin olduğunu ve 2015’ten beri her sene yapıldığını vurgulayan Budur, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nu yapıyoruz. Bu da kentin hem kültürel hem de sosyal mirasına, geleceğine çok değerli bir imza bırakıyor. Yıllar içerisinde gündelik yaşamlarında bisiklet kullanmayı alışkanlık edinen kadın sayısında çok büyük bir artış gözleniyor. Bisikletli kadının sokakta görünür olması aynı zamanda diğer erkeklerin, kadınların ve çocukların bisiklet kullanmaları için çok önemli bir rol model de oluşturuyor” şeklinde konuştu.

“Büyükşehir’in destekleri her sene katlanarak devam ediyor”

Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliğe olan desteklerinin her sene katlanarak devam ettiğini ifade eden Budur, “Bu sene de Büyükşehir Belediyesi afiş, billboard, otobüs duraklarında ve otobüslerin içerisindeki led ekranlarda ve sosyal medyada bizlere duyuru desteği verdi. Bunun yanı sıra Kent Orkestrasıyla, ses, sahne ve müzik sistemiyle, buraya katılan Mersin halkının hem daha keyifli hem de daha konforlu birkaç saat yaşaması için seferber oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendisi göreve geldiği günden beri insan odaklı çalışmalara çok önem veriyor. Ayrıca bisiklet ulaşımına olan duyarlılığı nedeniyle de, Mersin 2021 yılından beri çağ atladı diyebiliriz. Onun için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlik, kadından çevre duyarlılığına kadar birçok mesaj içeriyor

Etkinlikle insanlara kadından çevre duyarlılığına kadar birçok mesaj verdiklerini kaydeden Handan Dündar, “İnsanlara vermek istediğimiz birinci mesaj; kadınların özgürlüğü. Kendi başlarına bir şeyler başarabilmeleri, kendi ayaklarının üzerinde durmaları. Ama bunun kadar değerli ikinci bir farkındalığımız arabaların egzozundan, çevreye verdiği zarardan dünyayı kurtarıp bisiklete binmek. Hem spor yapmak, hem de çevreyi düşünerek hareket etmek” dedi.

Handan Dündar, etkinliğin yıllar önce İzmir’de başladığını ve Türkiye’ye yayıldığını da belirtti. Dündar, “Yayıldığı bütün büyük şehirlerden küçük ilçelere kadar artık bütün kadınlar kendini göstermeye başladı. Bu işin farkındalığı arttı. Bu çok güzel bir şey Artık insanlar, kadınlar, erkekler, herkes işe giderken bile bisiklet kullanıyor” diye konuştu.

2000 yılından beri Mersin’de görev yaptığını ve şu an emekli olduğunu belirten Dündar, “Bugüne kadar kadına, çocuğa, çevreye, gençlere, sosyal yaşama bu kadar değer veren, bu kadar önemseyen başka bir belediye başkanı görmedim. Ben bugüne kadar 3 ya da 4 belediye başkanı gördüm. Vahap Başkanıma bütün emekleri için, bize verdiği destekler için çok teşekkür ediyorum. İyi ki var, hep olsun” dedi.

“Kadın bisikletlilere farkındalık için böyle bir gün kutluyoruz”

Etkinliğe katılan kadınlardan Pınar Kayacan, etkinliğin 200’den fazla ülkede her yıl kutlandığını belirterek, “Kadın bisikletlilerin ve bisikletin farkındalığını göstermek için böyle bir gün kutluyoruz. Tüm kadınlar en süslü ve en güzel halleriyle bisiklet sürebilirler. Böyle işe de gidebilirler. Olaya sadece spor olarak bakmıyoruz. Mersin’in güzel kadınları olarak hepimiz bir arada toplandık. Biz 250-300 kişiye yakın kadın olarak bu gruptayız. Her sene bunu kutluyoruz. Farkındalığı vurgulamak için bisiklet sürmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bade Albayram da etkinliğe katılan gençlerden. Etkinliğe annesiyle gelen ve kendisi için eğlenceli olduğunu söyleyen Albayram, “Bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Bu yüzden bu tür etkinliklere katılmaya bayılıyorum” dedi.

“Büyükşehir Belediyesi çok güzel etkinliklere imza atıyor”

Profesyonel bisiklet sürücüsü Esen Çay, “Bisikletlilerin trafikte de var olduğunu göstermek amacıyla ve özellikle kadınların böyle süslenip işe de gidebileceğini göstermek amacıyla, trafikte var olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin Mersin’de önemli ve güzel etkinlikler yaptığını da sözlerine ekleyen Çay, “Bu tip sosyal etkinlikler eminim Türkiye’nin birçok yerinde oluyordur, ama biz Mersin’de yaşayanlar için çok güzel etkinliklere imza atıldığını düşünüyorum. Kadınlara verdiği değer konusunda Vahap Seçer Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Eminim ki birçok kadın bizim yerimizde olmak istiyordur” ifadelerine yer verdi.

‘Bisiklet sürmek çok güzel bir şey’ diyen Neriman Yıldız, etkinliğe her sene katıldığını belirterek, “Spor olarak güzel bir şey. Kendini çok daha özgür ve mutlu hissediyorsun” dedi.

“Bisiklete binmek bir kadının özgürlüğüdür”

Nihal Yürü ise bisiklet deyince aklına özgürlüğün geldiğini söyleyerek, “Bisiklet sürmek benim için bir kadının özgürlüğüdür. Bisiklete binmek; rahat hareket edebilmek, dışarıya çıkabilmektir. Mesajımız; kadınların özgür olması gerektiğini, belli bir kısıtlama içinde olmaması gerektiğini anlatmak. Bisiklet bizim için bir spor değil, yaşam biçimi artık” ifadelerini kullandı.