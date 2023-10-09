Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bir kamyon, damperinin açık kalması sonucu trafik direklerini söktü, Ana yolda tehlike oluşturan trafik lambası direkleri, itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Balıkesir-Bursa Karayolu Susurluk Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde meydana geldi. F.E. idaresindeki 35 F 1450 plakalı kamyonun henüz bilinmeyen nedenle açık kalan damperi trafik direğini söktü. Ana yolda tehlike oluşturan trafik lambası direği Balıkesir Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Susurluk Grup Amirliği ekiplerimiz tarafından güvenli bölgelere çekilerek karayolu güvenliği sağlandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.