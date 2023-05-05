Balıkesir’in Susurluk ilçesinde outlet tesisleri mevkiinde trafik kazasında 33 kişi yaralandı.

Balıkesir-Bursa otoyolunda Balıkesir istikametine doğru seyir halinde olan 34 EEU 657 plakalı tıra, öğrenci taşıyan 16 BT 011 plakalı tur otobüsü arkadan çarptı. Araç içerisinde bulunan 33 kişi yaralandı. Otobüs soförü V.K. Balıkesir Susurluk İtfaiye Ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Ambulanslarla sevk edilerek tedavi altına alındılar. 32 öğrenci ve 1 personelin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Otobüs soförü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.