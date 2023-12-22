Balıkesir’in Susurluk ilçesinde Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı.

Susurluk ilçesinde bulunan Şeker Fabrikası otoparkında park halinde olan 42 DRD 61 plaka araçta yapılan incelemede 2 adet şeffaf poşet içerisinde toplam 1.07 gram Metamfetamin Uyuşturucu Maddesi ve 1 adet PAYP ele geçirildi. Şüpheli A.K isimli şahıs gerekli işlemler için Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine intikal ettirildi. Alınan talimatlara istinaden gerekli tahkikat başlatıldı.