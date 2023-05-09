İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından büyük kayıplar yaşayan bölgedeki üreticilere desteklerini sürdürüyor. Üreticilerden gelen talep üzerine 5’er tonluk 3 süt tankı İzmir’den Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesine desteklerine devam ediyor. Yıkımın en ağır yaşandığı il olan Hatay’da tarımsal üretimin devamlılığını sağlayabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 5’er tonluk 3 süt tankı gönderildi.

İkisi Menderes, biri Buca’dan Bölgedeki küçük üreticilerin sütlerinin değerlendirilmesi için kullanılacak süt tanklarının ikisi Menderes Belediyesi, biri ise Buca Karacaağaç Muhtarlığı tarafından bağışlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan süt tankları, Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne hibe edilmek üzere yola çıktı. Tanklar Hatay’a ulaştıktan sonra üreticiye teslim edilecek.

Ekonomik yıkımı da gidereceğiz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deprem bölgesindeki ekonomik yıkımın ortadan kalkması için üretimin devam etmesi gerektiğini ve bu amaç doğrultusunda desteklere devam edeceklerini belirterek, “Bölge sadece fiziki olarak değil ekonomik faaliyetler açısından da büyük hasara uğradı. Ancak bölge insanının burada yaşamını sürdürmesi için öncelikle karnını doyuracak aktivitelerin devam etmesini sağlamak gerekiyor. Bu yüzden biz elimizi buradan çekmeyeceğiz. Ne gerekiyorsa yapmak çaba harcayağız” dedi.