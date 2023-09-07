Sütaş Çiftliği Karikatürleri’nin 20’nci yıl kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen Sütaş Çiftliği Karikatürleri Sergisi’nin yeni durağı Bursa oldu. Bursa Kent Meydanı AVM’de 11 – 25 Eylül tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.BURSA (İGFA) - Bugüne kadar sergilendiği her noktada büyük, küçük herkesin beğenisini toplayan Sütaş Çiftliği Karikatürleri Sergisi’nin yeni durağı Bursa oldu.

11 Eylül Pazartesi gününden itibaren Bursa Kent Meydanı AVM’nin -2 Çarşı katında açık olacak olan sergi, 25 Eylül Pazartesi gününe kadar 10.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

2002 yılından bu yana çizer Faruk Bayraktar imzası ile yayınlanan Sütaş Çiftliği Karikatürleri arasından derlenen karikatürlerin yer aldığı sergi, 7’den 70’e herkesi eğlenceli ve keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.