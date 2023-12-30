Suudi Arabistan'da ortaya çıkan kriz, Türk futbolunu derinden sarsmaya devam ediyor. Son gelişmeye göre, beIN Sports yayıncı kuruluşu, 3 büyük Türk futbol kulübünün muhabirlerini görevden aldı.

Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan Süper Kupa maçı öncesi yaşanan sorunlar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maça çıkmayarak Riyad'dan ayrılmasına sebep olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, "29 Aralık 2023 Cuma günü oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." denilerek, yaşanan sıkıntılara vurgu yapılmıştı.

Suudi yetkililer ise gece yarısı yaptıkları açıklamada, Türk Futbol Federasyonu ile görüşmelerin yapıldığını ve uluslararası yönetmeliklere uyulması gerektiğini belirterek, yaşanan sorunları maç öncesinde belirttiklerini ifade etti.

Olaylar zincirine bir yenisi daha eklenerek, Fenerbahçeli bir taraftarın formada bulunan Atatürk resmi nedeniyle stada alınmadığı iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Tüm bu gelişmelerin ardından, beIN Sports yayıncı kuruluşu da skandallara bir yenisini ekledi. Suudi Arabistan'daki kriz sonrasında, Beşiktaş muhabiri Gürler Akgün, Fenerbahçe muhabiri Ünal Emin Canbay ve Galatasaray muhabiri Deniz Biricik görevlerinden alındı.