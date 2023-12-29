Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan Süper Kupa finali, Arap yetkililerin Atatürk temalı tişört ve pankartlara izin vermemesi nedeniyle skandala imza attı ve maçın oynanmaması kararı alındı.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk kırmızı çizgimizdir diyerek, Suudi Arabistan'ın Atatürk temalı içeriklere izin vermemesi üzerine maça çıkmama kararı aldıklarını duyurdu. Ancak, bu kararın ardından Arap futbol yetkililerinden beklenmeyen bir hamle geldi.

Arabistan Futbol Federasyonu, maçın iptali sebebiyle Galatasaray ve Fenerbahçe'den toplamda 40 milyon dolarlık tazminat talep etti. Federasyon, maçın son dakikada iptal edilmesi ve organizasyonun maliyetlerinin karşılanamaması nedeniyle bu yüksek miktarda tazminat talebinde bulundu.