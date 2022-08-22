Suyolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda işyeri sahipleri ile çalışanları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'de bir firma sahipleri Halil G. (52) Taner G. (28) ve Caner G. (25) ile işyerinde çalışan 2 şahıs arasında Suyolu Caddesi üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi darp edilerek yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli 2 şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.