Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde suyun ve doğanın önemini çocuklara erken yaşlarda aşılamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.





Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü, Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında ‘suyun ve doğanın’ öneminin vurgulandığı konferanslarına başladı. 1 haftaya yayılan eğitim programında, her gün farklı bir ilkokulundan öğrenciler Hayvanat Bahçesi’nde ağırlanıyor. Toplam 700 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen programda, herkesin suyu daha tasarruflu kullanmasıyla doğaya nasıl katkı sunulabileceği uygulamalı olarak anlatıldı. Çevre kirliliğinin suya ve doğaya verdiği zararın da vurgulandığı etkinlikte, çocuklara arı kuşu örneği verilerek suyun daha verimli kullanılabileceği anlatıldı. ‘Eylemleriniz, ne kadar küçük olursa olsun su probleminin çözülmesine yardımcı olabilirsiniz’ mesajının verildiği programda, çocuklardan su sorunun çözümüne katkı sunacakları ve ailelerini de bu yönde uyaracakları sözü alındı.

Eğitime katılan öğrenciler daha sonra Hayvanat Bahçesini gezerek kaplanın beslenmesini de yakından görme imkanı buldu.