Suzan Sabancı’nın eş başkanlığını yaptığı Amerikan Türk Cemiyeti, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılını New York’taki ikonik The Plaza Hotel’de kutlayacak.

Suzan Sabancı’nın eş başkanlığını yürüttüğü Amerikan Türk Cemiyeti (ATS), Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlayacak. Her yıl dünyanın dört bir yanından üst düzey katılımcıları bir araya getiren geleneksel gala yemeği, 13 Kasım 2023 tarihinde The Plaza Hotel New York’ta gerçekleştirilecek.

Suzan Sabancı yaptığı açıklamada, “Amerikan Türk Cemiyeti olarak her yıl çok önemli bir tema etrafında geleneksel gala yemeğimizi düzenliyoruz. Ancak bu yıl benim için ayrı bir öneme sahip. Bu tarihi anı, uluslararası katılımcılarla paylaşmak ve kutlamak için büyük bir heyecan duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıl boyunca devam eden büyük başarısı, sadece bizim değil tüm dünyanın ilham alması gereken bir dönüşümün coşkusunu taşıyor” dedi.

Konferansa Şimşek de katılacak

Amerikan Türk Cemiyeti, galanın hemen sonrasında JPMorgan’la birlikte bir yatırım konferansı da düzenleyecek. JPMorgan’ın New York’taki Genel Merkezinde gerçekleşecek konferansta Türkiye’deki yatırım fırsatlarına odaklanılacak. Uluslararası yatırımcıları ve seçkin iş insanlarını bir araya getirecek konferansa Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katılacak.

Konferansa ilişkin yaptığı değerlendirmede, Sabancı, “ATS olarak her yıl çok boyutlu etkinliklerle, özellikle uluslararası katılımcılara ülkemizi farklı yönleriyle tanıtmayı hedefliyoruz. Ülkemizin ekonomik dönüşümünün hız kazandığı bu dönemde, yatırım konferansımızın Türkiye için büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum” dedi.