CHP'nin, Avustralya Sydney'de işaretli oy pusulaları çıktığı açıklaması üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel bir paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA)- YSK AK Parti Temsilcisi Recep Özel, yurt dışı seçimlerde Avustralya Sydney'de açılmamış işaretli oy pusulaları çıkmasıyla ilgili kendilerinin de bu işin takipçisi olduklarını duyurdu. CHP Yurtdışı Örgütlenme Biriminin paylaşımını alıntılayan AK Partili Özel, "Nasıl olduğunun ortaya çıkartılmasını herkesten çok biz istiyoruz. Ayrıca bu oy pusulasının bu şekilde olduğunu ilk bulan ve tespit eden AK Parti sandık kurulu üyemiz Emine Delialioğlu olup kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kulandı.

https://twitter.com/recepozel32/status/1654445395697623040

Hatırlanacağı gibi, CHP'den yapılan paylaşımda yurt dışı seçimlerde Avustralya Sydney'de açılmamış işaretli oy pusulaları çıktığı belirtilmiş ve "Avustralya Sidney 2-G sandığında, açılmamış oy pusulasında AKP’ye basılan mühür çıktı. Tutanak tutuldu. Partimiz adına Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na suç duyurusunda bulunuyoruz. Takipçisi olacağız" denilmişti.