Fenerbahçe’nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, Konyaspor maçında 1 gol, 2 asist yaparak 3 gole katkı sağladı.
Trendyol Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 7-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncusu Sebastian Szymanski, performansıyla göz kamaştırdı. Dzeko ve Mert Müldür’ün gollerinde asist yapan Szymanski, 44. dakikada fileleri havalandırdı.
24 yaşındaki ligde 9. golüne ulaşırken, asist sayısını da 7’e yükseltti. Szymanski, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Mücadeleye 11’de başlayan Szymanski, 46. dakikada yerini Umut Nayir’e bıraktı.Kaynak: iha