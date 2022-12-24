İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban İnegölspor’a yeni bir stadın kısa sürede yapılmasının mümkün olmadığını dönüşüm ile alakalı çalışmalarının olduğunu belirtti.

KISA SÜREDE MÜMKÜN DEĞİL

Yeni stadın kısa sürede mümkün olmadığını ifade eden başkan Taban “Yeni bir stadyuma kavuşturmak istiyorum. Bunu çok hızlı gerçekleştirebilir miyim kısa sürede gerçekleşmesi çok mümkün gözükmüyor. Açık ve samimi konuşuyorum yeni bir stadyum yapılmasını istiyorum. “

ER YADA GEÇ OLACAK

“Gerek ilçe başkanımız olsun, gerek bizler, gerek milletvekili ayağımız olsun gerek siyasi büyüklerimiz ile alakalı hepsini paylaşıyoruz. Bunun ile alakalı bu kazanımı er geç şehre sağlayacağımızı düşünüyorum. “

DÖNÜŞÜM YAPILABİLİR Mİ?

“Şuna da çalışıyoruz, kendi kendine bir dönüşüm yapabilir miyiz? Kimseye muhtaç olmadan, bununla alakalı da çalışıyoruz. İnegölspor ile alakalı ilk yarıda kimsenin beklediği bir noktaya geldi. Kimse bunu istemez ancak bunun adına talihsizlik mi dersiniz başarısızlık mı dersiniz. Ben nihayetinde şuna bakıyorum. Arkaya dönüp bakmanın kimseye faydası yok. Önümüzde 18 maç var. Aslanlar gibi çıkıp bir şeyleri başarmamız mümkün. Kimse kimsenin motivasyonunu bozmaya gerek yok. “

İNEGÖLSPOR’A 5,5 MİLYON TL DESTEK

“İnegölspor’a her geçen yıl artan rakamlarla destek olmaya devam ettik. Ben buraya gelmeden rakamları tek tek çıkardım. Yılsonuna kadar verdiğimiz destek 5,5 milyon TL. Yardım yapılmıyor ifadesini haksızlık kabul ederim ama az kısmını kabul ederim bunda da maliyetler arttı. Arkadaşlarımızın da canla başla çalıştığına şahidim. Onlarda gelmiş geçmiş yönetimlerden daha fazlaca gayret ederek sponsorluklar reklamlar adına ne derseniz deyin canhıraş çalıştıklarına şahidim. “

DESTEKLERİ KASADAN ÇIKMIYORUM

“Bugün İnegölspor’a 1 kuruş harcıyorsanız hakkımı helal etmiyorum diyen insanlarımız da var. Ben bunları direk kasamdan çıkmıyorum. Görüşmeler var o firma bu firma ile destek istiyoruz. Saymadığım otobüs destekleri bunları karıştırmıyorum zaten. Ligde en mütevazı bütçelerle iş yapmaya çalışan İnegölspor var. Beraberinde alt yapısına daha önem veren bunları değerlendirmek isteyen bir İnegölspor var. Ben bunu bir doğum sancısı olarak ifade edebilirim belki oyuncu arkadaşlarımızdan ilerleyen günlerde daha iyi istifade edeceğimize inanıyorum. Kulüpte bazı olumsuzluk yaşanıyor bunları kimse istemez ama ne yazık ki oldu. “