Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun babasına ait ruhsatsız tabancayla oynarken vurduğu ablası hayatını kaybetti.

Susurluk ilçesine bağlı Kepekler Mahallesi’nde ikamet eden M.Y. (13) babasına ait ruhsatsız tabancayla oynadığı esnada, tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun M.Y.’nin ablası olan H.Y.’ye (17) isabet etti. Karın bölgesinden vurulan H.Y. olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili olarak Susurluk Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanıldığı bildirildi.