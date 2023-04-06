İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, işçi maaşları ile alakalı sürecin uzaması ve anlaşma olmadığı söylemleri üzerine gelen soruya cevap verdi.

BÖYLE BİR DÜNYA YOK

Ayakları yere basan bir teklif olması gerektiğini ifade eden Başkan Taban, “Arkadaşlar bu sürecin en başından beri söylüyorum. Benim çalışma arkadaşlarımı benden daha iyi düşünecek olamaz. Sendika bizden daha iyi düşünemez. Burada her hangi bir zorluk ve güçlük yok. Realiteyi gözden kaçırmamak lazım. İlk teklif 24 bin ikinci teklif 18 bin TL sendika üzerinden bize geliyor. Böyle bir dünya yok. Bunların ayaklarının yere basması lazım. Biz burada hiç merak etmesinler. Piyasa şartlarını göz önünde bulunadurarak en güzel en iyi teklifi arkadaşlarımıza ulaştıracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. “

USULÜ İŞLETMEK ZORUDNAYIZ

Usulü işletmek zorunda olduklarını ifade eden Taban “urada her belediyenin olduğu gibi bu sürecin bir usulü var bizde o usulü işletmek durumundayız. Toplantılar karşılı anlaşılarak yapılıyor kayıt altına alınıyor. Uzlaşılamazsa arabulucu hizmetleri devreye giriyor. Bunlar rutin işler köprüler atıldı manası çıkmasın. Hiçbir arkadaşımız çalışma arkadaşım biz bu konuda zarar verme çabasında içinde olmayız. Biz bu sürecin bir an önce sonuçlandırılmasını istiyoruz.”

%30’UN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ

%30 üzerinde bir destek vereceklerini ifade eden Taban “Aklın yolu bir, bugün asgari ücretin rakamı ortada. Biz bugüne kadar asgari ücretin %30 üzerinde destek verirken bu dönem üzerine çıkmış olacağız. Piyasa şartlarını gördüğümüz için bunları da değerlendirerek ben arkadaşlarımın en iyi maaşı almasını istiyorum. Hiçbir arkadaşımın kafasında soru işareti olmasın. Onlara en iyi rakamı ben vereceğim. “ dedi.