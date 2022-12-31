Kemalpaşa mahallesi Bayrak sokak üzerinde bulunan parktaki bayanları taciz ettiği iddia edilen bir şahıs, mahalle sakinleri tarafından öldüresiye dövüldü. Şahıs olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa mahallesi Bayrak sokakta bulunan parkta oturan bayanlara iddiaya göre Z.A.(42) laf attı. Bayanların durumu mahalle sakinlerine söylemesi üzerine 10-15 kişilik grup Z.A.'yı öldüresiye dövdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.