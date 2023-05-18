Rusya ve Ukrayna yetkilileri, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 18 Temmuz'a kadar uzatıldığını teyit etti.ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlaşmanın 2 ay daha uzatıldığı yönünde açıklama yaptığına işaret eden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu konudaki açıklamaları teyit ediyoruz. Böylece sözde değil, fiilen küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına, her şeyden önce de en çok ihtiyaç sahibi ülkelere yardım etme şansı oluştu" dedi.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov da, tahıl anlaşmasının 18 Temmuz'a kadar uzatıldığını belirterek, "BM ve Türk ortaklarımıza gıda güvenliğini güçlendirme yönündeki çabalarından dolayı minnettarız" ifadesini kullandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise müzakereleri olumlu bir havada yürüten taraflara teşekkürlerini ileterek, "BM ile koordinasyon içinde çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetine çabaları için minnettarım" dedi.