Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca’da ilk kez oy kullanacak gençlerle buluştu.KOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca Gençlik Buluşması’nda ilk kez oy kullanacak gençlerle buluştu. AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Av. Ufuk Acay, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Gençlik Kolları Başkanı Murat Yılmaz’ın da katıldığı programda gençlerle yakından ilgilenen Büyükakın, gelen soruları tek tek cevapladı.

“RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I SONUNA KADAR DESTEKLEMEK LAZIM”

Gençlerle sohbet eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın şu ifadeleri kullandı; “Kim bizi istiyor? Kim gitsin diyor? Kim onları istiyor? Kim onlara destek veriyor? Bunları sorduğunuzda da, öbür tarafı destekleyenler FETÖ, PKK, Amerika, Fransa, Almanya ve diğer batılı ülkeler. Bu tarafta onlar bizi istemiyor. Onlar bizi istemiyorsa biz bir şeyleri doğru yapıyoruz. Onların çıkarlarının aleyhine yapıyoruz demektir. Bunun için 21 yıldır bunu yapmaya devam eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı sonuna kadar desteklemek lazım. Çünkü bu Cumhuriyeti kuranların iradesi şuydu, ‘Biz tam bağımsız Türkiye kuracağız’ diyordu. ‘Birliğimizi, bütünlüğümüzü bozdurmayacağız’ diyordu.

“ÖZERKLİK HAKKARİ’YE GELİR” DEDİKLERİ İÇİN ONLARI ÖLÜMÜNE DESTEKLİYORLAR

Dağdakiler, “Birinci Dünya Savaşı’ndan sonraki sürecin ardından günümüzde ülkemiz ve bölgemizde bir terör devleti kurmak istiyorlar. PKK ve YPG gibi terör oluşumları biz ayrı bir statü istiyoruz, diyorlar. “Özerklik Hakkari’ye gelir’ dedikleri için onları şuanda ölümüne destek veriyorlar. Bütün elebaşları bu sözleri tekrar ediyorlar. Bütün bunları görürken Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında dimdik durmak gerekiyor.” İfadelerini sarf etti.