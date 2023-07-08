Gölcük ve Karamürsel Otobüs Terminali inşaatını yerinde inceleyen Başkan Büyükakın, vatandaşların konforu için modern terminaller inşa ettiklerini söylediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehrin değişimine ve gelişimine değer katan projeleri birer birer hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, hızla yapımına devam edilen Gölcük ve Karamürsel Otobüs Terminallerinin inşaatını yerinde inceledi. Ulaşımda rahat ve konfor sağlayacak iki yeni terminalin yapımıyla ilgili teknik personelden bilgi alan Başkan Büyükakın’a incelemeler sırasında

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete eşlik etti. Başkan Büyükakın, “Modern ve kullanışlı tasarımlarıyla, yolcularımıza daha konforlu hizmet sunacak terminaller inşa ediyoruz” dedi.

“ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRIYORUZ”

Gölcük ve Karamürsel Otobüs Terminali inşaatını yerinde inceleyerek firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Büyükakın, terminal binası projeleri çalışmalarının hızla ilerlediğini söyledi. Gölcük ve Karamürsel ilçelerine modern ve kullanışlı terminaller inşa edildiğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Gölcük ilçemize 2 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip, iki katlı yepyeni bir otobüs terminali kazandırıyoruz. Çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Ayrıca Karamürsel’e inşa ettiğimiz terminalle otobüsleri tek merkezde toplayarak, hem trafik akışını rahatlatmayı hem de vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

YENİ GÖLCÜK TERMİNAL BİNASI

Büyükşehir’in yakın zamanda Gölcük ilçesine kazandıracağı yeni terminal binasında inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Bu bağlamda 13 peronun bulunacağı yeni terminal binasında çevre duvarının yapımı tamamlandı. Yapının tabliye ve kolanların betonları döküldü. Su basman perdelerinin yalıtımının sürdüğü inşaat 10 bin metrekare alanda inşa ediliyor. Yeni terminal binası zemin katı bin 450 m2, 1. normal katı 460 m2 olmak üzere toplamda bin 910 m2 kullanım alanına sahip olacak.

TÜM İHTİYAÇLAR DÜŞÜNÜLDÜ Gölcük Terminal Binasının zemin katında bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, mescitler, emanet odası, güvenlik odası ve tuvaletler bulunuyor. Birinci katta ise ofisler, depo, personel soyunma odası, havalandırma santrali, elektrik odası ve tuvaletler yer alacak.

KARAMÜRSEL OTOBÜS TERMİNALİ

Büyükşehir, Karamürsel’e yeni bir otogar yapmak için ivedilikle çalışıyor. Mevcut terminalin yetersiz kalması üzerine harekete geçen Büyükşehir, Dereköy Mahallesi’ne yeni bir terminal inşa ediyor. Trafik yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşlara kolay ulaşım sağlamayı amaçlayan Büyükşehir, projede hızla ilerleme kaydediyor.

BİN 885 M2 ALANA İNŞA EDİLİYOR

Karamürsel terminal binası toplamda bin 885 metrekare alana inşa ediliyor. Zemin ve açık terastan oluşması planlanan tesisin temel beton dökümü tamamlandı. Temel demir donatı montajının yapıldığı inşaatta kalite ve konfor ön planda olacak.

TERMİNALDE NELER OLACAK?

Şehirlerarası otobüsler için 12 adet peronun bulunacağı Karamürsel Terminal binasında güvenlik, emanet odası, bekleme salonu, restoran, 2 adet büfe, bebek bakım odası, depo, bay ve bayan mescit, çay ocağı ve 2 adet fast food yeri planlandı. Ayrıca 15 araçlık kırsal terminal araç park noktası,10 adet şehirlerarası yazıhane, 4 adet kırsal yazıhane ve 56 araçlık misafir otopark vatandaşlara hizmet verecek.