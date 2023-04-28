Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülen proje ile Balıkesir genelinde 29 farklı bölgede kurulumu devam eden "Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri’nden 2 adeti de Erdek Atatürk ve Çeltikçi mahallelerinde kuruldu.

Kurulan "Erken Uyarı Sistemi" ile, anlık ve saatlik olarak, sıcaklık, hava nemi, yaprak ıslaklığı, yağış miktarı, rüzgar hızı ve yönü, toprak sıcaklığı, güneşlenme, toprak nemi, don, fırtına uyarısı gibi iklim verilerinin işlenmesi sonucunda, üreticiler en ideal ilaçlama zamanı, sulama zamanını belirleyecek. Sistem sayesinde çiftçilerin zararlılara karşı en uygun zamanda mücadele yapmasına imkan sağlanacak. Balıkesirli üreticiler tarımda erken uyarı sistemleriyle uyarılacak.