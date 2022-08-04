İnegöl Belediyesi, Tahtaköprü Mahallesinde imarlı bölgede 8 yeni sokak açtı. Yapılaşmanın başlayacağı bölgede inşaatlar öncesi altyapı hazır hale getirilirken, 1,3 km’lik yeni sokaklarda yeni yaşam alanlar yükselecek.

Merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Tahtaköprü Mahallesinde imarlı alanda inşaatlar başlamadan önce yolların açılması ve altyapı çalışmalarına başladı. Bölgede toplam 1,3 km uzunluğunda 8 yeni sokak açılması için ham yol çalışmaları tamamlanırken, BUSKİ tarafından da altyapı çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Tahtaköprü Mahallesinde 2,6 km’lik arazi yolu düzenleme çalışması da tamamlandı.

YENİ SOKAKLAR AÇILIYOR, ARAZİ YOLLARI DÜZENLENİYOR

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte Tahtaköprü Mahallesinde tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, şöyle konuştu: “Bugün Tahtaköprü Mahallemizdeyiz. Şehrimizin 116 mahallesinin tamamına hizmet götürme yarışı içerisinde tüm ekiplerimiz sahayı bir şantiye gibi kulas lanarak nerede ne ihtiyaç varsa, planlarımıza neyi almışsak bir bir yerine ve zamanına uygun şekilde bu çalışmaları sürdürüyor. Bugün de Tahtaköprü Mahallemizde hem yeni sokakların açılması için ham yol çalışmaları hem de arazi yollarının düzenlenme çalışmaları sürdürülüyor.”

8 YENİ SOKAK AÇILDI

“Çalışmalar hakkında bilgi vermek gerekirse; 6105, 6100, 6112, 6113, 6116, 6114, 6125 ve 6130. Sokaklarda ham yol yapım çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmayla toplamda 1300 metre uzunluğunda yol açıldı. Yine 6500 m3 kazı yapılıp 11 bin ton dolgu malzemesi kullanıldı. Çalışmanın yaklaşık maliyeti ise 900 bin TL. Ayrıca arazi yolları bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 2.6 km arazi yoluna alt temel malzemesi serimi gerçekleştirildi.”

“ÖNEMLİ OLAN YAPILAŞMA BAŞLAMADAN HİZMETİN GÖTÜRÜLMESİ”

“Bu alanlarda yeni yeni inşaatlar da yükselmeye başladı. İmarlı alanlar buralar. Vatandaşlarımızın da inşaatlarını bir an evvel yapabilmesi adına biz de kendi adımıza belediyecilikle ilgili ihtiyaçları gideriyoruz. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyemizin de BUSKİ marifetiyle kanalizasyon ve içme suyu gibi altyapı çalışmaları devam ediyor. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada önemli olan vatandaşımızın kendi parselinde yapacağı çalışma öncesi gerekli altyapının oluşuyor olması. Yolların oluşumu da tabi kolay olmuyor. Önce alt temel malzemeler atılarak yolun oturması bekleniyor ve sonrasında kaplama yapılıyor. Bunlar da inşaatlarla eş zamanlı olarak yürütülecek çalışmalar.”