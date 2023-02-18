Tahtaköprü yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet devrildi. Motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Tahtaköprü yolu üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan Mehmet B.(58) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu sürücüler ile arkasında oturan Barış O. (48) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Burada yapılan kontrolde sürücü ile yaralı yolcunun alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.