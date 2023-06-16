Türk Telekom’un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Günışığı kapsamında az gören çocukların sınıf içi eğitimleri için geliştirilen yenilikçi çözüm TahtApp, eğitime ışık oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom, teknolojinin sunduğu imkânlarla fırsat eşitliğini sağlamak için çalışmaya devam ediyor.

Türk Telekom’un az gören çocuklar için Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği Günışığı Projesi, az gören çocukların engelsiz akranları ile birlikte aynı sınıflarda eğitim almasını kolaylaştıran teknolojilere odaklanıyor.

Proje kapsamında Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması ile Günışığı çocukları hem dersi dinleyip hem de eş zamanlı olarak tahtayı tabletinden takip edebiliyor.

Öğretmenin tahtaya yazdığı bilgileri anında öğrencilerin tablet ekranlarına yansıtan TahtApp uygulaması sayesinde az gören öğrenciler, dersleri akranları ile bir arada kolayca takip edebiliyor. Türk Telekom’un sınıfına TahtApp uygulaması kurduğu, Günışığı Projesi çocuklarından 6. Sınıf öğrencisi Zenan Alsaç, okulunda gerçekleşen törende karnesini Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’dan aldı.

Önal, “Ülkemizde dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, teknolojiden herkesin yararlanması öncelikli görevimiz. Hayata geçirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle teknolojiyi, iyilik ve faydaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bugün de Günışığı kapsamında, mühendislerimizin geliştirdiği TahtApp uygulamasını kullanan Zenan’ın karne heyecanına ortak olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz” dedi.