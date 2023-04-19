Sivil havacılık sektörünün köklü şirketi Tailwind Havayolları, EMITT Fuarı'nda yeni uçuş destinasyonları ve mevcut uçuşların sayısını arttırmaya yönelik yeni iş birliklerine imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı (EMITT) 26’ncı kez binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Sivil havacılık sektörünün köklü şirketi Tailwind Havayolları, fuarda yeni uçuş destinasyonları ve mevcut uçuşların sayısını arttırmaya yönelik yeni iş birliklerine imza attı.

UÇUŞ DESTİNASYONLARI VE UÇUŞLARIN SAYISI ARTACAK

Türk Sivil Havacılık sektörüne yeni bir soluk getiren Tailwind, Türkiye turizminin gelişmesine katkı sağlayan fuarda; filosuna yeni katılacak 2 adet Boeing 737-800 tipi yolcu uçağını tanıttı.

İş hacmi yönüyle verimli bir fuar dönemi geçirdiklerini kaydedenTailwind Havayolları Ticaret Müdürü Burçak Kaya, iş ortağı Involatus Carrier Consulting GMBH ile birlikte yer aldıkları fuar boyunca birçok görüşme, toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, hem mevcut, hem de potansiyel tur operatörleriyle bir araya gelme fırsatı da bulduklarını söyledi.

Filoya yeni katılacak 2 adet Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı ile birlikte uçuş ağını genişletmeyi hedeflediklerini söyleyen Kaya, "Bu doğrultuda EMITT fuarı yeni uçuş destinasyonları yaratmak ve mevcut uçuşlarımızın sayısını arttırmak anlamında çok verimli bir ortam sağladı. Bu arad aMobsebTourile yapacağımız iş birliği ile mayıs ayı itibariyle Antalya – Kişinev arasında günlük uçuşlara başlayacağımızı da duyurmak isterim” diye konuştu.