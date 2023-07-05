Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde mıcıra kapılıp takla atan araçta bulunun 3 kişi emniyet kemeri takması nedeniyle kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Çorlu-Ergene yolu üzeri (Salih Omurtak Caddesi) Çırak Bayırı mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden H.B.A. idaresindeki 34 CMN 360 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mıcıra kapılarak şarampole savruldu. Takla atan araçta emniyet kemeri takmaları sayesinde sürücü H.B.A. ve çocukları M.A. ile M.A. hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.