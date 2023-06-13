Edirne’nin Keşan ilçesinde bariyerlere çarparak ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden İpsala yönüne giden E.S. yönetimindeki 22 ABP 033 plakalı otomobil, Esetçe beldesi kavşağı yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak ters döndü. Kazada, sürücü E.S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan F.D. ve O.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.