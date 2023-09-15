Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kamyonetle çarpışarak takla atan otomobilin sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Büyükkarıştıran yolu Ulaş OSB Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Lüleburgaz istikametine seyreden İbrahim Köse idaresindeki kamyonet ile Sercan Aksoy yönetimindeki 39 SY 210 plakalı otomobil dönel kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası Sercan Aksoy’un kullandığı otomobil takla attı. Aksoy, emniyet kemeri takması sayesinde kazayı yara almadan atlattığını ifade ederek, tüm sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından Çorlu-Lüleburgaz yolu normal seyrine döndü.