Edinilen bilgiye göre, dün saat 12.30 sıralarında İnegöl ile Bursa arası karayolu üzerinde, İnegöl istikametinden Bursa istikametine gitmekte olan 44 yaşındaki Ö.Ç.’nin yönetimindeki 16 AV XXX plakalı özel otomobil, Babasultan mahallesi (köyü) yol ayrımı mevkiinde, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kaza sonucu yaralanan otomobilin sürücüsü Ö.Ç., çevredeki vatandaşlar tarafından takla atan özel otomobilden çıkarıldı. Yaralıya ilk müdahaleyi, haber verilmesi üzerine kısa sürede olay gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık görevlileri yaptı. 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan ağır yaralı sürücü, buradaki işlemler sonucunda Hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili gerekli tahkikatın sürdüğü belirtildi.