Otoyolda bariyerlere çarparak takla atan aracın yanması sonrası sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Velimeşe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yusuf Çelik (38) yönetimindeki 34 DYS 431 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.
Araç alev alırken, yaralanan sürücü Çelik araçtan çıkamadı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Yusuf Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Tekirdağ’da Avrupa otoyolundaki kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.