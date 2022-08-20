Taklalar attı

Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yoldan çıktı, sürücüsü yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa'ya seyir halinde olan İrfan D.(62) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yol kenarına devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.