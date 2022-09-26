Taksi ücretlerine alınan zam kararının ardından taksimetre güncellemesi için Bursa’ya gitmek zorunda olan taksici esnafı dertli. İnegöl’de bulunan 90 taksinin Bursa’ya gitmemesi için bir çözüm isteyen İnegöl Taksiciler Kooperatifi Başkanı Mesut Ekren, “Biz bu taksimetre güncellemelerinin Bursa merkezde değil, İnegöl’de yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde UKOME tarafından alınan zam kararının ardından taksimetre güncellemesi için İnegöl’deki taksiler Bursa merkeze çağrıldı. İnegöl’de bulunan 90 taksinin Bursa merkeze giderek taksimetrelerini güncellemesi gerekiyor.

Konu hakkında açıklama yapan İnegöl Taksiciler Kooperatifi Başkanı Mesut Ekren, “Taksimetre güncellemelerinin Bursa’da yapılması kararı alındı. Bursa’nın ilçelerinden olan İnegöl’de 90 tane taksi hizmet veriyor. Bu güncelleme için tüm taksilerin Bursa’ya gitmesi gerekiyor. Hem 50 kilometre gidip gelinmesi hem yaşanan trafik sorunu hem de taksici esnafı için iş kaybı söz konusu. Biz yetkililerden bu taksimetre güncellemelerinin Bursa merkezde değil, İnegöl’de yapılmasını talep ediyoruz. 90 tane taksinin Bursa’ya gitmesi oldukça zor. Esnaflarımıza yetkililerin yardımcı olmasını istiyoruz” dedi.