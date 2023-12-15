Taksi ücretlerine ağustos ayında zam yapılmış ve indi-bindi ücretleri 70 TL olmuştu. Daha 5 ay geçmeden taksicilerden yine zam talebi var, en az yüzde 65. Taksicilerin gönüllerinden geçen rakam ise yüzde 100.

EN SON AĞUSTOS'TA ZAM YAPILMIŞTI

UKOME 6 ayda bir Taksiciler Esnaf Odası ile masaya oturuyor ve yeni fiyatlar hakkında karar veriyor. En son ağustos ayında taksi ücretlerine zam yapılmıştı. İndi-bindi 70 TL, taksimetre açılış ücreti 19,17 TL oldu. Taksiciler 5 ay sonra yeni zam taleplerini gündeme getirdi.

"AZ VERİLEN ZAMLAR YÜZÜNDEN MAĞDURUZ"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Yüzde 65 oranında iyileştirme talep ettik. İstanbul'daki ulaşım araçlarının tarifeleri değişiyor. Biz toplu taşıma aracı değiliz. Az verilen zamlar yüzünden mağduruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu

Habere göre bir vatandaş ise zam isteyen taksicilerle ilgili tepki göstererek "Taksi bulabilirsen kullanırsın. Ücretleri pahalı. dedi.

TEKLİF KABUL EDİLİRSE YENİ ÜCRETLER

Teklif kabul edilirse indi-bindi ücreti 70 TL'den 115 TL'ye, taksimetre açılış 19,17 TL'den 31.63 TL'ye, kilometre başına ücret ise 22,69 TL'ye yükselecek.