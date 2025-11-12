10 Kasım’da Kartal’da, iddialara göre taksi şoförü İ.K., M.Ç.’yi gitmek istediği noktaya götürmek üzere aracına aldı. Yolculuk sonunda M.Ç.’yi indirmeye hazırlanan İ.K., Göztepe sapağını kaçırdığını belirterek 100 TL indirim yapacağını söyledi ve taksi ücretini 1.380 TL olarak belirledi.

Kades'i Aradı

Ancak müşteri bu ücreti kabul etmedi. Kutsal bunun üzerine 80 TL daha indirim yaptığını söylemesinin üzerine M.Ç. ile arasında tartışma çıktı. Şoförün "Yol kapalı olduğu için bu güzergahtan geldim" açıklaması üzerine ikna olmayan M.Ç., KADES'i aramasının ardından araçtan inmeye çalıştı.

"Burada Soyunurum" Deyip Başına Vurdu

Şoför İ.K. ise kendisini "Dur inme, polis gelecek" diyerek uyardı. M.Ç. bunun üzerine İ.K.'ya "Burada soyunurum" dedi ve elindeki telefonla vurarak şoförü başından yaraladı.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından taraflar birbirinden şikayetçi oldu.