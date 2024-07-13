Esenler Belediyesi tarafından Türkiye’nin “dijital kültür sanat gazetesi” olma misyonuyla yayın hayatına kazandırılan Litros Sanat Gazetesi, ‘Litros Sanat Konuşmaları’ programını düzenledi. Programda Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinin senaristi, mütefekkir Ayşe Şasa ele alındı.

Esenler Belediyesi tarafından 2021 yılında yayın hayatına kazandırılan Litros Sanat Gazetesi, Türkiye’nin “dijital kültür sanat gazetesi” olma misyonuyla “Litros Sanat Konuşmaları” programını gerçekleştirdi. Program, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlendi. Özel dosya haberleri, röportajlar, köşe yazıları ve güncel kültür sanat haberleriyle zengin bir içeriği meraklıların ilgisine sunan Litros Sanat Gazetesi, ‘Litros Sanat Konuşmaları’ programını meraklılarıyla buluşturdu. Her sayıda işlenen dosya konularının ve kültür sanat gazeteciliğine dair güncel gelişmelerin ele alınacağı programın ilkinde Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinin senaristi, mütefekkir Ayşe Şasa ele alındı. Gazete vefatının 10. yılı nedeniyle son sayısında Şasa’yı kapağa taşıdı. Ardından düzenlenen programla Şasa’nın tüm yönleri ele alındı. Programın moderatörlüğünü gazete editörü Rabia Bulut üstlenirken, Şasa’yı dosya haberde görüşlerine başvurulan yazarlar Cihan Aktaş ve Suavi Kemal Yazgıç anlattı. ‘Litros Sanat Konuşmaları’ programı bir anlatımla gerçekleştirilirken zaman zaman bu anlatıya seyirciler de sorularıyla eşlik etti. Programda Ayşe Şasa tüm yönleriyle detaylı bir şekilde anlatıldı ve ortaya çıkardığı eserlerin önemine vurgu yapıldı.