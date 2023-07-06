Taksim Meydanı’nda düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği anlaşılan çok sayıda göçmen yakalandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik Taksim’de denetim gerçekleştirdi. Yabancı uyruklu şüpheliler tek tek durdurularak üstleri arandı ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yapılan denetimlerde Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği anlaşılan çok sayıda düzensiz göçmen yakalanarak polis merkezine götürüldü. Kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemleri devam ederken, polis ekiplerinin düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerinin süreceği öğrenildi.